Руководители Ripple раскритиковали апелляцию SEC: «Пустая трата денег налогоплательщиков»

SEC не сдается: апелляция по делу Ripple продолжает сагу о регулировании криптовалют. Несмотря на знаковую, но частичную победу компании в суде первой инстанции, Комиссия по ценным бумагам и биржам США решила продолжить судебную тяжбу.
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