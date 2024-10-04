Кольские геологи узнали, как в Мурманской области образовались золотоносные породы

Работа опубликована в журнале Minerals. Рудопроявление золота Малъявр расположено в пределах Урагубского зеленокаменного пояса, который является частью более крупной системы зеленокаменных поясов Фенноскандинавского щита.
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