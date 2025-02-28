Наглые приставы продали квартиры пенсионерки из-за долга в 30 000 рублей. Новые детали дела

Avia.pro - СМИ Красноярск трясёт от ужасающей истории, от которой у пенсионеров кровь стынет в жилах: судебные приставы, словно безжалостные хищники, отобрали двухкомнатную квартиру у пожилых родителей Анны Фроликовой из-за мизерного долга в 38 тысяч рублей! Жильё, где старики-инвалиды с гордым званием «Дети войны» мечтали провести остаток дней, ушло с молотка за жалкие 3,2 миллиона, хотя его цена — почти пять! Новые подробности этого кошмара всплывают, как призраки из тёмного угла, и заставляют задуматься: кто защитит нас от тех, кто должен охранять закон? Кошмар наяву: записка, что перевернула жизнь Анна Фроликова до сих пор не может прийти в себя.