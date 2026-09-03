Тигр неожиданно вышел прямо перед машиной Путина

Владимир Путин во время поездки по Приморскому краю увидел тигра прямо на лесной дороге. Об этом президент рассказал на пленарном заседании Восточного экономического форума.
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