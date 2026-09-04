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Татар-информ

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В Татарстане намолочено более 3,2 млн тонн зерна

В Татарстане намолочено более 3,2 млн тонн зерна

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» В Татарстане к сегодняшнему дню, 4 сентября, обмолочено 83% площадей, занятых зерновыми культурами.

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