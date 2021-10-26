Происшествия

7 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Борман
    Защищать надо прямо сейчас. А не виноватых искатьПредседатель СК Р...
  • Владимир Шевченко
    А почему только эти преступления(по Кущёвке)??? Ведь пострадало много семей из-за неправильных действий следственных ...Председатель СК Р...
  • Россиянин
    Кто то специально распространяет метанол называя этиловым спиртом переклеивая этикетку. Хохлы?...Председатель СК Р...

В Республике Калмыкия продолжается расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом, повлекшего гибель людей

В Республике Калмыкия продолжается расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом, повлекшего гибель людей

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия продолжается расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 246-ом километре автодороги Р-216 «Астрахань – Элиста - Ставрополь» (территория Яшкульского района Республики Калмыкия), возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх