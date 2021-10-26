В Республике Калмыкия продолжается расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом, повлекшего гибель людей

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия продолжается расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 246-ом километре автодороги Р-216 «Астрахань – Элиста - Ставрополь» (территория Яшкульского района Республики Калмыкия), возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.