«В команде все рады, что выбрали Трампа». Интервью Александра Романова – о жизни в Америке

Денис Романцов поговорил с защитником «Айлендерс». Внук Зинэтулы Билялетдинова на виду уже шесть лет: добывал последние наши медали МЧМ, после дебюта в КХЛ забивал команде деда, а потом и в финале Кубка Стэнли – «Тампе».