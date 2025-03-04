«В команде все рады, что выбрали Трампа». Интервью Александра Романова – о жизни в Америке

Денис Романцов поговорил с защитником «Айлендерс». Внук Зинэтулы Билялетдинова на виду уже шесть лет: добывал последние наши медали МЧМ, после дебюта в КХЛ забивал команде деда, а потом и в финале Кубка Стэнли – «Тампе».
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