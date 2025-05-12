Депутат Водолацкий: ВСУ стягивают к ДНР военных, подготовленных на Западе

Украинские формирования стягивают к некоторым населённым пунктам ДНР военнослужащим, которые прошли подготовку в Британии, Франции и Чехии, сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.