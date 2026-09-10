Ксения Собчак в жакете как у Мерил Стрип в «Дьявол носит Prada»: кто выигрышнее?

Ксения Собчак выгуляла на ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля свои роскошные образы. В один из дней журналистка отдала предпочтение необычному жакету с кистями от Dries Van Noten.
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