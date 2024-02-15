Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

  • Марат
    Девочка молодец!!!Бедная студентка ...
  • наталья
    Шедевр, а не носочки, очень тонкая, кружевная работа. Браво мастерице!Носочки, достойны...
  • Коллекционные Куклы
    Волшебные носочки. Если бы они так быстро не протирались, цены бы им не была. Лежат у меня подобные носочки с дырками...Носочки, достойны...

Фото-идеи нетривиального использования подоконника

Фото-идеи нетривиального использования подоконника

Подоконник – недооценённая часть интерьера. Оказывается, его можно использовать и в качестве небольшого столика на кухне, и барной стойки, и скамьи, и письменного рабочего стола, и фигурной столешницы, которая отлично дополнит интерьер! При грамотном подходе подоконник способен превратиться в изюминку интерьера и действительно функциональную его часть.

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