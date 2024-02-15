Фото-идеи нетривиального использования подоконника

Подоконник – недооценённая часть интерьера. Оказывается, его можно использовать и в качестве небольшого столика на кухне, и барной стойки, и скамьи, и письменного рабочего стола, и фигурной столешницы, которая отлично дополнит интерьер! При грамотном подходе подоконник способен превратиться в изюминку интерьера и действительно функциональную его часть.
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