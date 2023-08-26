В Республике Хакасия продавец магазина не позволила сельчанке перевести последние деньги мошенникам

Все произошло в начале августа в помещении магазина «Все для Вас» по ул. Площадь Советов в селе Бея. Продавец Надежда Назарова находилась на рабочем месте, посетителей было достаточно, однако она обратила внимание на женщину, стоявшую у банкомата.