Литургия Преждеосвященных Даров в Никольском кафедральном соборе г. Бобруйска.

7 марта 2025 года, в пятницу первой седмицы Великого поста, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, возглавил вечерню с Литургией Преждеосвященных Даров в Никольском кафедральном соборе г.
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