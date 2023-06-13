В Краснодарском крае местная жительница обвиняется в мошенничестве

В производстве следственного отдела ОМВД России по Белореченскому району находится уголовное дело, возбужденное в отношении 35-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ.
В производстве следственного отдела ОМВД России по Белореченскому району находится уголовное дело, возбужденное в отношении 35-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ.
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