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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Чайковская – это Коко Шанель в фигурном катании». Бутырская поздравила тренера с 85-летием

30 декабря заслуженному тренеру России Чайковской исполнилось 85 лет. Под ее руководством Бутырская выиграла чемпионат мира в 1999 году.

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