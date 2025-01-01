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ВСУ за сутки на всех направлениях СВО потеряли до 1050 военных

ВСУ за сутки на всех направлениях СВО потеряли до 1050 военных

Общие потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на всех направлениях проведения спецоперации составили до 1050 бойцов, проинформировал 1 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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