ВСУ за сутки на всех направлениях СВО потеряли до 1050 военных

Общие потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на всех направлениях проведения спецоперации составили до 1050 бойцов, проинформировал 1 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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