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Газета.ру

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Сафонов высказался о победе "ПСЖ" над "Марселем" в матче Лиги 1

Сафонов высказался о победе "ПСЖ" над "Марселем" в матче Лиги 1

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале высказался о победе над «Марселем» в матче пятого тура чемпионата Франции.

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