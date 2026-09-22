Садыр Жапаров предложил ООН взять на себя право санкций

Президент Киргизии Садыр Жапаров на Генассамблее ООН заявил о вреде необоснованных санкций для малых стран, предложив передать право их введения ООН.
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Жапаров Садыр дело говорит.А то все кому не лень санкции вводят и вводят.