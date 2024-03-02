Лавров: Россия развернет дополнительные вооружения в ответ на расширение НАТО

Долгие годы добрососедства Швеции и Финляндии с Россией пошли прахом. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя вступление Швеции в Организацию Североатлантического договора (НАТО) и вероятное присоединение Финляндии к альянсу.