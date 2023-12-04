Кличко отправил Зеленского в нокаут!

На вопрос журналиста «20 минут», есть ли у Кличко политические амбиции на должность президента Украины, мэр Киева ответил, что «было бы глупо думать об этом» «Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать», - заявил Мэр Киева Виталий Кличко.