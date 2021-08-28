Фотосафари

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Свежие комментарии

  • Alex Scherbakov
    Автор молодец, снимать умеетИсландия: фото с ...
  • Natali Veleva
    Господи Спаси и сохрани и помилуй нас грешных!😭😭😭Ганина яма
  • Михаил Васильев
    Отлились этой семейки слёзы народа!Ганина яма

Исландия - страна неземных пейзажей

Исландия - страна неземных пейзажей

  В последние годы число туристов в Исландии растет невероятными темпами.       Но особенно любят Исландию фотографы - ведь пейзажи Исландии уникальны, и такого невероятного сочетания природных красот не найдешь ни в одном другом краю Земли! Посмотрите на эти снимки и убедитесь, что Исландию не зря зовут "раем для фотографов"! Морское побережье Исландии Дикая природа Исландии Водопады Исландии   Зоны геотермальной активности в Исландии Скалы Исландии Неисследованные нагорья Круглогодичные глетчеры Исландии Северное сияние в Исландии     Ссылка на первоисточник .

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