Исландия - страна неземных пейзажей

В последние годы число туристов в Исландии растет невероятными темпами. Но особенно любят Исландию фотографы - ведь пейзажи Исландии уникальны, и такого невероятного сочетания природных красот не найдешь ни в одном другом краю Земли! Посмотрите на эти снимки и убедитесь, что Исландию не зря зовут "раем для фотографов"! Морское побережье Исландии Дикая природа Исландии Водопады Исландии Зоны геотермальной активности в Исландии Скалы Исландии Неисследованные нагорья Круглогодичные глетчеры Исландии Северное сияние в Исландии Ссылка на первоисточник .