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Изваяния Нжде - повод для денацификации?

Изваяния Нжде - повод для денацификации?

Очень, очень хочется возмутиться словами президента Алиева о нынешней Армении как о фашистском государстве.

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