Жители 18 домов на Потоке "попросились" в программу комплексной застройки

Зона реновации микрорайона выросла на 3,3 га Количество домов, которые попадут под снос при реновации Потока, вырастет: их жители попросили включить здания в программу комплексного развития территории (КРТ).
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