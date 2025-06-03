Телефонных мошенников отключат от сети мгновенно

Операторы связи смогут быстро блокировать звонки и разрывать соединения с телефонными мошенниками. Такую возможность они получат благодаря запуску платформы взаимодействия госорганов, в том числе силовых ведомств, банков и операторов связи для борьбы с кибермошенничеством.