Телефонных мошенников отключат от сети мгновенно

Операторы связи смогут быстро блокировать звонки и разрывать соединения с телефонными мошенниками. Такую возможность они получат благодаря запуску платформы взаимодействия госорганов, в том числе силовых ведомств, банков и операторов связи для борьбы с кибермошенничеством.
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