Осталось разобрать рельсы…

Пора из всех дип представительств в этих странах сделать одно.. Где нибудь... В Вильнюсе.. А из Хельсинки, Таллинна, Риги и Варшавы вывезти всех дипломатов.. Сколько денег сэкономим, да там может голову начнут включать...

И

Иринушка

С вымирающими проебалтами, которые кстати именно от России получили государственность, хотя всегда оставались фашистами, все ясно. У меня другой вопрос. Почему у нас с ними вообще не прерваны все экономические контакты ???