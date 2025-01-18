Страны Прибалтики отчаянно пытаются отгородиться от России Власти Литвы, Латвии и Эстонии запугивают население «грядущим вторжением».
Осталось разобрать рельсы…
Комментарии
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Андрей
Пора из всех дип представительств в этих странах сделать одно.. Где нибудь... В Вильнюсе.. А из Хельсинки, Таллинна, Риги и Варшавы вывезти всех дипломатов.. Сколько денег сэкономим, да там может голову начнут включать...
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16 час.
И
Иринушка
С вымирающими проебалтами, которые кстати именно от России получили государственность, хотя всегда оставались фашистами, все ясно. У меня другой вопрос. Почему у нас с ними вообще не прерваны все экономические контакты ???
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13 час.
Юрий Золотарев
Власти При(е)балтии запугивают "вторжением России", а население думает: "Да уж скорее бы!"
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2 час.
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