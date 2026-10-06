Собянин рассказал о посещаемости павильона "Умный город" на ВДНХ

max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин За десять лет павильон "Умный город" на ВДНХ посетили свыше 1,3 млн человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АП Установлены лично...
- Захарова назвала ...
- Глава МИД ФРГ: ст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым