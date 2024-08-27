Mash сообщил о попытках прорыва границы боевиками ВСУ в Белгородской области

Группиры украинских боевиков и иностранных наемников совершили попытки прорыва государственной границы России в районе села Нехотеевка и многостороннего автомобильного пропускного пункта «Шебекино» в Белгородской области.
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