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Губернатор сообщил об атаке 20 беспилотников ВСУ на Орловскую область

Губернатор сообщил об атаке 20 беспилотников ВСУ на Орловскую область

В ночь на пятницу, 6 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Орловскую область 20 беспилотниками.

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