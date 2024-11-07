Врач Лопатин: для здоровья печени особенно опасны добавки витаминов A, D, E и K

При несоблюдении адекватных дозировок навредить печени могут любые добавки. Однако особую опасность представляют жирорастворимые витамины A, D, E и K, которые способны накапливаться в тканях органа, рассказал "Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии