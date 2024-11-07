Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 425 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Зарубкин
    Футбол в России на уровне дворового.Смородская: за 22...
  • Marina Bubon
    … уже никто никуда не идёт 🤣🤣🤣WP: тысячи жителе...
  • Михаил Еграшин
    Ну, пищеварительная и сердечно-сосудистая системы у свиней и людей схожи. Не помрёт.SCMP: в Китае бло...

Врач Лопатин: для здоровья печени особенно опасны добавки витаминов A, D, E и K

Врач Лопатин: для здоровья печени особенно опасны добавки витаминов A, D, E и K

При несоблюдении адекватных дозировок навредить печени могут любые добавки. Однако особую опасность представляют жирорастворимые витамины A, D, E и K, которые способны накапливаться в тканях органа, рассказал "Газете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх