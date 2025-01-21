Дмитрий Демешин дал старт приему заявок на программу обучения участников спецоперации

ХАБАРОВСК, 21 января, ФедералПресс. Начался прием заявок на образовательную программу «Герои Vостока», которая поможет ветеранам и участникам спецоперации развить профессиональные и управленческие навыки для работы в органах власти и организациях Хабаровского края.
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