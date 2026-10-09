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Регионы России

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Минобороны России уничтожило 62 украинских беспилотника за сутки

Минобороны России уничтожило 62 украинских беспилотника за сутки

Российское военное ведомство сообщило о ликвидации 62 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в период с 08:00 до 20:00 мск 9 октября.

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