В Кузбассе создан региональный медиацентр Минобрнауки России

Региональный медиацентр «Кузбасс» начал работу на базе Кемеровского государственного университета. Студенты всех вузов получили возможность создавать медиапроекты, подкасты, фото- и видеорепортажи, тексты, а также проводить образовательные форумы и интенсивы, ориентированные на молодежную аудиторию.