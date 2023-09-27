В Кузбассе создан региональный медиацентр Минобрнауки России

Региональный медиацентр «Кузбасс» начал работу на базе Кемеровского государственного университета. Студенты всех вузов получили возможность создавать медиапроекты, подкасты, фото- и видеорепортажи, тексты, а также проводить образовательные форумы и интенсивы, ориентированные на молодежную аудиторию.
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