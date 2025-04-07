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Ну уехал Овечкин в США, чьи артсистемы "три топора", химари, дроны и 155-мм снаряды, танки, а теперь еще F16 убивают нас. Ну зарабатывает он там. Нет у нас вашего восторга от успехов эмигрантов наших, да еще в такое для Родины непростое время. ©

Ну уехал Овечкин в США, чьи артсистемы "три топора", химари, дроны и 155-мм снаряды, танки, а теперь еще F16 убивают нас. Ну зарабатывает он там. Нет у нас вашего восторга от успехов эмигрантов наших, да еще в такое для Родины непростое время. ©

Попытаюсь быть максимально корректным, чтоб не обидеть любителей хоккея, тем более потому, что играть в него стало важным для всех чиновников.

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Комментарии
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ВС
Владимир Степанян
Сергей Лютов, спасибо что отреагировали на мою статью. Будь я моложе, мне в этом году исполнится 82, с моим опытом ( спецназ ГРУ), 32 года 10 месяцев календарных, я несомненно был бы там. Сегодня за нашу семью на СВО мой сын, выпускник Военно-медицинской академии. Хотя он в запасе и инвалид второй группы после второй чеченской компании, он пошел на СВО добровольцем, врачей анастезиологов-реаниматологов катастрофически не хватает. Свои 56 лет он отмечал на СВО в кругу боевых товарищей. Как сказал товарищ Сталин, Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.
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3 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Здоровья и успехов Вам и Вашим близким, коллега!
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3 час.
Сeргей Чижов
На 100% прав Д. Рогозин.
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3 час.
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