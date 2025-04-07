Ну уехал Овечкин в США, чьи артсистемы "три топора", химари, дроны и 155-мм снаряды, танки, а теперь еще F16 убивают нас. Ну зарабатывает он там. Нет у нас вашего восторга от успехов эмигрантов наших, да еще в такое для Родины непростое время. ©

ВС

Владимир Степанян

Сергей Лютов, спасибо что отреагировали на мою статью. Будь я моложе, мне в этом году исполнится 82, с моим опытом ( спецназ ГРУ), 32 года 10 месяцев календарных, я несомненно был бы там. Сегодня за нашу семью на СВО мой сын, выпускник Военно-медицинской академии. Хотя он в запасе и инвалид второй группы после второй чеченской компании, он пошел на СВО добровольцем, врачей анастезиологов-реаниматологов катастрофически не хватает. Свои 56 лет он отмечал на СВО в кругу боевых товарищей. Как сказал товарищ Сталин, Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.