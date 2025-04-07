Ведется следствие после выброса нескольких тонн канцерогенного вещества в Альпах

Прокуратура Марселя начала расследование обстоятельств и воздействия выброса 18 тонн химического канцерогенного вещества в департаменте Альпы Верхний Прованс, более чем через год после происшествия, в связи с серьезной обеспокоенностью последствиями длительного воздействия, сообщает в понедельник газета Le Figaro.
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