Ведется следствие после выброса нескольких тонн канцерогенного вещества в Альпах

Прокуратура Марселя начала расследование обстоятельств и воздействия выброса 18 тонн химического канцерогенного вещества в департаменте Альпы Верхний Прованс, более чем через год после происшествия, в связи с серьезной обеспокоенностью последствиями длительного воздействия, сообщает в понедельник газета Le Figaro.