Лицедей Максим Галкин* перешёл моральную черту после теракта в "Крокус Сити Холле". Ограничившись одним постом о трагедии, он продолжил издевательства над Россией на своих концертах.
Галкин* переплюнул даже Назарова*: После "Крокуса" замахнулся на святое
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Иванова
"Самоназванная "Примадонна" - ну наконец то озвучили. После того, как Алегрову стали называть Императрицей по её песнё - пугачиху стало корёжить и..... появилась примадонна. ХИ ХИ ХИ .......
Ответить
8 час.
НК
Наталья Котельникова
Сначала испугался, потом заболел, не дай бог ему разрешат вернутся. Психушка светит.
Ответить
7 час.
ВИ
Владимир Иванов
исключить из россии и забыть.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии