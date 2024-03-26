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Галкин* переплюнул даже Назарова*: После "Крокуса" замахнулся на святое

Галкин* переплюнул даже Назарова*: После "Крокуса" замахнулся на святое

Лицедей Максим Галкин* перешёл моральную черту после теракта в "Крокус Сити Холле". Ограничившись одним постом о трагедии, он продолжил издевательства над Россией на своих концертах.

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Комментарии
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Наталья Иванова
&quot;Самоназванная &quot;Примадонна&quot; - ну наконец то озвучили. После того, как Алегрову стали называть Императрицей по её песнё - пугачиху стало корёжить и..... появилась примадонна. ХИ ХИ ХИ .......
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Наталья Котельникова
Сначала испугался, потом заболел, не дай бог ему разрешат вернутся. Психушка светит.
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ВИ
Владимир Иванов
исключить из россии и забыть.
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