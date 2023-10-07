В ИжГТУ 7 октября проходят занятия по плетению маскировочных сетей

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 7 октября, в Центре помощи участникам СВО ИжГТУ имени М. Т. Калашникова проходят обучающие занятия по плетению маскировочных сетей для бойцов, находящихся в зоне проведения СВО (18+).