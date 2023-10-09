В Нью-Йорке заявили о рекордных показателях заболеваемости туберкулезом

Врачи в Нью-Йорке заявили, что заболеваемость туберкулезом бьет все рекорды. В этом году уже подтверждено около 500 случаев активного туберкулеза, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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