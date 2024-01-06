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Сучков о «Салавате»: «Ветераны говорили, что критика Кожевникова – лучшая мотивация. Команда не согласилась с его оценками»

22-летний форвард набрал 13 (6+7) баллов в 35 играх, обновив личные рекорды по голам и очкам в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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