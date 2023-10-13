Эксперт заявил, что Кишинев готовится к вооруженному конфликту с Москвой

Ранее президент Санду говорила, что Кишинев увеличит расходы на оборону, а основной аспект национальной стратегии безопасности республики — стратегическое партнерство с США Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников считает, что власти Молдавии готовятся к вооруженному конфликту с Россией.