Таинственный донор пожертвовал миллионы на создание человеческого поселения под водой

Несмотря на катастрофу Oceangate, до сих пор существует много проектов по подводному туризму. Один из них, DEEP, нацелен на создание постоянных человеческих поселений в океанах, и на это уже нашли немало денег, передает techno.
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