Пенсионерка из Казани пожертвовала на строительство хосписа «Наташа» квартиру и миллион рублей

Без участия благотворителей и меценатов воплотить проект в жизнь было бы невозможно.фото: Ольга Сапожникова/ГлагоL--> В новом казанском хосписе «Наташа» отметили благотворителей, тех, кто помогал строить этот Дом без боли.
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