ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 629 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Шадрин
    Эта Ефимова, проститутка старая, уже ничего не может, а на какие-то ОИ собралась! В прошлом году даже на ЧР победить ...Российский пловец...
  • Alex Nемо
    Выбрал нейтральный статус - значит все государственные пряники должны автоматом отменяться на последующие надцать лет...Российский пловец...
  • Elena Kaganovskaia
    Приморский край город Уссурийск в прошлом году ушел под воду. Из бюджета были выделены деньги , закупили два грузовик...Ещё 2 тыс. жилых ...

Пенсионерка из Казани пожертвовала на строительство хосписа «Наташа» квартиру и миллион рублей

Пенсионерка из Казани пожертвовала на строительство хосписа «Наташа» квартиру и миллион рублей

Без участия благотворителей и меценатов воплотить проект в жизнь было бы невозможно.фото: Ольга Сапожникова/ГлагоL--> В новом казанском хосписе «Наташа» отметили благотворителей, тех, кто помогал строить этот Дом без боли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх