Аршавин: Соболев «тяжеловато» смотрится в «Зените»

Экс-игрок клуба из Санкт-Петербурга поставил неутешительный диагноз игре новичка в команде. Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России, заместитель гендиректора петербургского клуба Андрей Аршавин заявил, что нападающему «сине-бело-голубых» Александру Соболеву следует дать время на адаптацию.
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