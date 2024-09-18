Аршавин: Соболев «тяжеловато» смотрится в «Зените»

Экс-игрок клуба из Санкт-Петербурга поставил неутешительный диагноз игре новичка в команде. Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России, заместитель гендиректора петербургского клуба Андрей Аршавин заявил, что нападающему «сине-бело-голубых» Александру Соболеву следует дать время на адаптацию.