Экс-теннисист Ольховский: развязка матча Андреевой и Парри стала удивительной

Двукратный победитель турниров "Большого шлема" в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу Мирры Андреевой над француженкой Диан Парри в третьем круге Australian Open, отметив, что для него стала неожиданной развязка матча, передает Vprognoze.
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