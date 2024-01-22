Трепова отказалась признавать свою вину на последнем слове в суде

Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемая в теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, отказалась признавать свою вину в произошедшем.
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