Бывший мэр Сочи Копайгородский, который был арестован по делу о растрате, хочет вернуться на СВО, сообщило новостное агенство со ссылкой на его адвоката.
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Бывший мэр Сочи Копайгородский, который был арестован по делу о растрате, хочет вернуться на СВО, сообщило новостное агенство со ссылкой на его адвоката.