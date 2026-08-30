Гинцбург сообщил об успешном лечении первого пациента с вакциной от меланомы

Первый пациент, получивший российскую вакцину "Неоонковак" от меланомы, успешно проходит лечение. Об этом сообщил Александр Гинцбург из НИЦЭМ имени Н.
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