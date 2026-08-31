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Царьград

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Герой мема «Сафонов, оплатить!» и экс-помощник Жириновского погиб в зоне СВО

Герой мема «Сафонов, оплатить!» и экс-помощник Жириновского погиб в зоне СВО

Александр Сафонов, известный по мему «Сафонов, оплатить!», погиб на фронте.Бывший помощник основателя ЛДПР Владимира Жириновского Александр Сафонов, ставший известным благодаря интернет-мему, погиб в ходе специальной военной операции.

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