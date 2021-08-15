Норвегия не выдержала и тоже захотела дружбы с Россией

Алексей КириллинПолитикаНорвегия не выдержала и тоже захотела дружбы с Россией Среди желающих наладить отношения с Россией очередное пополнение. В этот раз такое желание выразила Норвегия.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай ГончаровНаших калиниградских шпрот в магазинах полно и они очень вкусные - брал неоднократно. А Норвегию выручать - это зачем, это что за политика? Откуда берутся такие жалельщики своим отечественным производителям во вред?Махамбет Толеугазин... в очередь суки ... в очередь ... чтобы дружить с Россией ... а рыбу свою норвеги грузите бочками и в Африку ... пигмей там голодают ...Комментировать
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