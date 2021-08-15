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Норвегия не выдержала и тоже захотела дружбы с Россией

Норвегия не выдержала и тоже захотела дружбы с Россией

    Среди желающих наладить отношения с Россией очередное пополнение. В этот раз такое желание выразила Норвегия.

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Николай Гончаров
Наших калиниградских шпрот в магазинах полно и они очень вкусные - брал неоднократно. А Норвегию выручать - это зачем, это что за политика? Откуда берутся такие жалельщики своим отечественным производителям во вред?
Махамбет Толеугазин
... в очередь суки ... в очередь ... чтобы дружить с Россией ... а рыбу свою норвеги грузите бочками и в Африку ... пигмей там голодают ...

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