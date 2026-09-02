Союз Сары Вагенкнехт организует акцию в защиту Русского дома

4 сентября в Берлине пройдёт акция в защиту «Русского дома» под лозунгом «Мосты вместо стен». Организатором является партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость».
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