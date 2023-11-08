Янтарный комбинат представил в Китае возможности несырьевого экспорта

Фото: Калининградский янтарный комбинат Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех презентовал изделия из балтийского самоцвета и франшизу по открытию торговых точек на международной выставке импортных товаров China International Import Expo (CIIE) в Шанхае.
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