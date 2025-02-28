Макрон пригрозил вводом ответных пошлин на товары из США и призвал ЕС не быть вассалом Вашингтона

Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в ходе государственного визита в Португалию заявил, что Европейский союз будет вынужден ввести ответные меры в случае повышения таможенных пошлин со стороны США.
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